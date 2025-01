"Maniakaal, maar op de mooiste manier": wie is Elisabet Gunnarsdottir, nieuwe bondscoach van de Flames

ma 20 januari 2025 16:09

Onbekend, maar hoe lang nog onbemind? Elisabet Gunnarsdottir werd vandaag aangesteld als de nieuwe bondscoach van de Red Flames. De IJslandse is geen vertrouwde naam in België, maar moet hier wel voor een nieuwe wind zorgen. Sporza Daily sprak met een van haar ex-speelsters, Tine Schryvers, om een beter beeld te vormen: wie is Elisabet Gunnarsdottir?

"Toen ik hoorde dat het een IJslandse zou worden, dacht ik meteen: het zal toch niet?" Vandaag werd Elisabet Gunnarsdottir officieel voorgesteld als de nieuwe bondscoach van de Red Flames. Voor velen is de IJslandse een volstrekt onbekende naam, maar niet voor ex-Red Flame Tine Schryvers. Tussen 2016 en 2018 voetbalde onze landgenote twee jaar onder Gunnarsdottir bij het Zweedse Kristianstads. "Ik weet nog goed toen ik daar aankwam op de eerste training: meteen was ik geïmponeerd door haar uitstraling", herinnert Schryvers zich levendig. "Het is moeilijk om het gevoel onder woorden te brengen, zeker omdat ik dat niet vaak gehad heb in mijn leven en carrière, maar het was iemand waar ik meteen naar opkeek. Als ze spreekt, hangt de ruimte aan haar lippen."

Geloof me, iedereen die voor haar heeft gespeeld zal hetzelfde zeggen: het is echt een zeer impressionante vrouw. Tine Schryvers

Dat een eerste indruk belangrijk is, blijkt nog maar eens. Maar de bewondering voor Gunnarsdottir bij Schryvers gaat veel verder. "Ik heb daar twee intense jaren gehad die een diepe indruk op mij hebben nagelaten, maar het contact met haar was steeds zeer goed. Ik kan echt zeggen dat ze door het vuur gaat voor haar speelsters", aldus Schryvers. "Geloof me, iedereen die voor haar heeft gespeeld zal hetzelfde zeggen: het is een zeer impressionante vrouw. Ze is heel intens en verwacht direct veel van haar speelsters, maar ze kan die verwachtingen ook begeesteren. En een discussie? Die zal ze nooit uit de weg gaan."

Fit voor de Flames?

Is de IJslandse onbekende dan ook de juiste vrouw op de juiste plaats om de Red Flames naar een hoger niveau te tillen? "Het zijn grote woorden, maar ik denk wel ze een ideale fit is voor de Flames op dit moment", knikt Schryvers. "Kristianstads stond op de rand van de afgrond toen ze daar aankwam, maar ze heeft terug energie en leven in die ploeg gepompt, om ze zo weer naar de Champions League te loodsen." "En daar zie ik een kans voor de Flames, die op dit moment misschien ook wel nieuwe energie kunnen gebruiken om hun potentieel volledig waar te maken. Ik verwacht dat ze ook als bondscoach zo'n kantelpunt teweeg kan brengen."

Maniakaal

Moeten we ze dan vooral zien als een meester-motivator of toch ook een meester-tacticus? Beide, denkt Schryvers. "Kijk, ze zal de speelsters doen vechten voor hun land, want met minder dan 200% overgave zal ze niet tevreden zijn. Het is iemand die veel verwacht van je, maar ook heel veel teruggeeft wanneer je je inzet voor haar. Zo haalt ze het volle potentieel uit haar speelsters." Maar ook tactisch is de IJslandse blijkbaar geen kneusje. "Op dat vlak is het toch een van de beste coaches die ik de laatste jaren heb gezien", vertelt Schryvers.

"Ook daar is ze maniakaal, maar in de meest positieve en mooie zin van het woord. Ze heeft ervaring, kennis en zal nooit een training of wedstrijd aanvatten zonder een duidelijk plan."

"Wij speelden bijvoorbeeld 4-3-3, maar dat heeft ze dan snel omgegooid, omdat ze zag dat onze fysiek sterke flanken beter tot hun recht zouden komen in een 3-5-2. Ze is dus flexibel en past zich aan aan de kwaliteiten van haar ploeg, en als het moet ook aan de tegenstander."

