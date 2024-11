POLL: Finito voor Domenico Tedesco, voor jou mag de bondscoach vertrekken

Met een nederlaag tegen Israël sluiten de Rode Duivels het kalenderjaar af in mineur. Bondscoach Domenico Tedesco kan slechts 4 zeges op 14 matchen voorleggen op zijn rapport. Is hij nog de juiste man op de juiste plek met het oog op de WK-kwalificaties? "Neen", antwoorden jullie massaal in onze poll.