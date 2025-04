Vergeet traditionele voetbalshirts, unieke designs veroveren de markt: waarom zetten clubs in op streetwear?

Heb jij er al een in je kleerkast liggen? Voetbalclubs zetten de jongste tijd almaar meer in op streetwear en skatewear. Vergeet de tradionele shirts die spelers dragen op het veld, modieuze samenwerkingen zijn de hype. Waarom springen teams op de kar? Sporza Daily pluist het uit.

"Het was echt een modemerk", weet Heymans. "Het seizoen dat ik er dan speelde, hebben ze zichzelf overtroffen. Gelukkig hadden we een overeenkomst dat ik na elke wedstrijd een truitje kon houden. Die dertigtal shirts was ik snel kwijt."

Voetballers in prachtige retroshirts en de booming business in Venetië waren de kiem. Het zaadje wilden ook OHL en Anderlecht planten in ons land.

Zo pakte paars-wit onlangs nog uit met een nieuwe, stijlvolle collectie. En dat met het doel meer te zijn dan enkel mode.

"We willen altijd dat een samenwerking onze waarden - ontwikkelen van jong talent - uitstraalt. Paradox, een jong Brussels merk, hadden we al even op het oog", deelt marketingdirecteur Sophie M'Sallem.

"Samen konden we een verbreding van onze doelgroep ambiëren. We denken voortdurend na hoe we nieuwe fans kunnen werven en jongeren aanspreken. Het is de zoektocht naar de supporter van morgen."

En die wordt gevonden: "Jan Vertonghen heeft het bijvoorbeeld al cadeau gedaan aan zijn dochter. Dat zien we graag."