Door de vele problemen op de Belgische velden rijst de vraag: hoe hou je een grasmat groen en gezond?

ma 13 januari 2025 17:13

SOS goede voetbalvelden. In Anderlecht, Beerschot en Dender ligt het veld er maar belabberd bij. Sporza Daily ging op zoek naar de oorzaken en ziet hoe belangrijk een greenkeeper wel niet is. "Er wordt te weinig geïnvesteerd in knowhow, machinerie en dagelijkse opvolging", vertelt commentator Tom Boudeweel.

Over de velden van Anderlecht en Beerschot is al veel inkt gevloeid de laatste paar weken. Anderlecht wilde snel handelen en legde tijdens de ultrakorte winterstop een nieuw veld aan, al waren de verschillende matten nog niet volledig gehecht en dat zag je er ook aan.



"Voor de wedstrijd zag het er oké uit", vertelt onze commentator Tom Boudeweel die ter plaatse was. "Maar het grote probleem is dat je niet 1 grote mat kan leggen tussen de 4 hoekschopvlaggen."



"De matten lagen er pas 3 dagen en kwam los bij elke beweging of sprint. Dat was dus niet de perfecte manier om daar op te spelen. Het was dus logisch dat het er niet goed bij lag."



Ook in Beerschot ligt het veld er niet goed bij, maar dat heeft een heel andere reden. Zo traint Beerschot op het Kiel.



"Dat is eigenlijk not done in het profvoetbal", vertelt Thierry De Jonghe. De Jonghe was de afgelopen 10 jaar groundsmen/veldverzorger bij verschillende eersteklassers en is nu actief bij een grote aannemer in het Belgische voetbal.



Ook Beerschot zou nu overwegen om een nieuwe grasmat te plaatsen. "Maar een nieuwe grasmat leggen in de winter is puur oplapwerk", weet De Jonghe. "De kans op slagen is dan 50/50. Je hebt hulp nodig van het weer, maar ook van groeilampen en verwarming. Al heb je daar budget voor nodig."

Het nieuwe veld van Anderlecht kwam gemakkelijk los.

Oorzaken

Budget. Het woord is gevallen, waar bij het veldonderhoud knelt daar vaak het schoentje. "Het is iets van alle jaren", vertelt Boudeweel. "Maar het komt omdat er bespaard wordt op groundsmen. Het is ook niet toevallig dat met Beerschot en Dender er 2 promovendi zijn met problemen."



"Er wordt te weinig geïnvesteerd in knowhow, machinerie en dagelijkse opvolging. Het gaat ten slotte wel over de core-business. Op het veld moeten de spelers als helden kunnen schitteren op het podium."



Een andere oorzaak is het klimaat. Door de opwarming van de aarde verandert het weer doorheen het jaar.



"Het was een heel nat jaar. Als je dan geen goede drainage hebt, heb je een probleem. Vroeger wist je wat je moest doen tussen mei en september, maar nu moeten de greenkeepers zich bijscholen, net als bedrijven. Als je dan die kennis en middelen niet hebt en je niet meegaat met de evolutie, zit je met problemen."

Een greenkeeper is een van de belangrijkste functies binnen de club. Tom Boudeweel

Belang greenkeepers

De rol van de greenkeepers is dus heel belangrijk, al is het maar om eventuele blessures te voorkomen bij de spelers.



"Het is een van de belangrijkste functies binnen de club, maar het probleem is dat veel clubleiders denken dat ze er meer van weten", gaat Boudeweel verder. "Het is veel meer dan een beetje water geven en het gras afrijden."



"Bij Antwerp en OH Leuven investeren ze en dat loont. Dat zie je ook in Brugge. Daar spelen 2 ploegen op het veld. Club is nog actief op 3 fronten en ook Cercle speelt nog Europees. Toch ligt dat veld er goed bij. Het is een grote kennis, dus werk voor specialisten en die moeten betaald worden."



"Het is een zeer tijdrovende bezigheid", vult De Jonghe aan. "De laatste jaren zijn er goeie mensen aanwezig en de kennis is er zeker. Alleen stuit je in België dikwijls op budgetten. Om een stadionveld te onderhouden moet je zeker rekenen op 2 voltijdse mensen."



"Ik vind dat groundsmen dan ook niet worden gehoord zoals het zou moeten. In het buitenland zoals Engeland zijn de budgetten wel niet te vergelijken. Maar daar worden groundsmen gezien als hoofdrolspelers, die beslissen waar opgewarmd wordt en waar kan getraind worden op het trainingscomplex. De trainer en groundsmen staan constant in contact en krijgen respect."

Vincent Janssen inspecteerde het veld voor de Antwerpse derby.

Wat kan Pro League doen?