"Je moet ze binnenhalen op een ethische manier": kan voetbalbond meer doen voor talenten als Talbi en Karetsas?

di 4 maart 2025 16:27

Chemsdine Talbi schittert met Club Brugge in de Champions League.

De toekomst van de Rode Duivels kreeg de laatste weken klappen. Na Konstantinos Karetsas besliste ook Chemsdine Talbi om niet voor de Belgische nationale ploeg uit te komen. Het gevolg van lobbywerk van andere landen, waar sportief directeur Vincent Mannaert niet te veel in mee wil gaan. In 90 MINUTES zijn ze het daar niet mee eens: "Wat is er mis met een jongen met dubbele nationaliteit te laten weten dat we aan hem denken?

Opnieuw grijpen de Rode Duivels naast een toptalent.

Ondanks dat Chemsdine Talbi voor de Belgische jeugdploegen uitkwam, koos de winger van Club Brugge voor de Marokkaanse nationale ploeg. Een keuze die grotendeels te verklaren valt door de intensieve rekrutering van Marokko bij jonge (top)talenten. Griekenland sleepte op gelijkaardige wijze Karetsas binnen. In 90 MINUTES kijkt Steven Defour het met lede ogen aan: "Het is jammer, meer kan je er niet van zeggen. Er zijn veel voetbalbonden die veel meer energie steken in het rekruteren van jonge spelers." Moet de Belgische voetbalbond daar dan niet in meegaan? "Natuurlijk. Wat is er mis met aan een jongen met dubbele nationaliteit te laten weten dat we aan hem denken? Die jongens moeten op jonge leeftijd een moeilijke keuze maken."

Marokko heeft die rekrutering de laatste jaren nodig gehad om te worden wie ze nu zijn. Gilles Mbiye-Beya in 90 minutes

Een oplossing voor België kan zijn om jonge talenten met dubbele nationaliteit toch al eens op te roepen en ze zo een voorproefje van de Rode Duivels te geven. Dat werd in het verleden bijvoorbeeld gedaan met Zakaria Bakkali, die vervolgens niet meer voor Marokko kon uitkomen. Een groot succes werd dat echter niet. Toch is Filip Joos fan van deze aanpak: "Die jongens moeten een keuze maken. Roep ze maar eens op, wat maakt het uit? Mensen gebruiken steeds Bakkali als argument, maar de enige die zich in de zaak-Bakkali heeft verbrand is Wilmots." "Je moet je best doen om te zorgen dat die spelers voor België kiezen, ik vind dat niet marchanderen." "Bakkali is wel niet de enige speler die zo een interlandcarrière verloor", geeft Gilles Mbiye-Beya wat tegengas. "Er zijn meer voorbeelden zoals ook Mujangi-Bia, die 4 of 5 selecties halen op jonge leeftijd. Wij verliezen daar niks aan, maar dat is wel een verlies voor die jongens." "Marokko heeft die rekrutering de laatste jaren nodig gehad om te worden wie ze nu zijn. België heeft dat ook nodig, ze zouden meer met jonge spelers moeten praten."

Volgens Joos zijn er wel nog verschillende manieren om jonge spelers te overtuigen: "Je moet geen druk zetten door te zeggen wat België voor hun al betekend heeft." "Je moet ze gewoon ons project vertellen, en de spelers uitleggen wat je in hen ziet. Daar zie ik echt geen probleem in. Je moet ze proberen binnenhalen op een ethische en faire manier. Dan ben ik pro marchanderen." Volgens Mbiye-Beya zorgt dat sportieve project wel nog voor een verschil: "Griekenland kan wel tegen Karetsas zeggen dat ze de ploeg de komende jaren rond hem zullen uitbouwen. In België kan dat natuurlijk niet." Defour is het daar niet mee eens: "Je kan dat wel, ook al vallen dan andere spelers uit de boot in de toekomst. Het doel van de nationale ploeg is om zo'n sterk mogelijke ploeg met Belgen op te stellen." Die sterkst mogelijke ploeg zal in de toekomst helaas dus zonder Talbi en Karetsas zijn.

