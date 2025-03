Nieuwe klap voor de Rode Duivels: Chemsdine Talbi (19) kiest voor Marokko

De knoop rond de nationale ploeg is ook bij Chemsdine Talbi doorgehakt. En net als bij Kos Karetsas is die keuze er geen voor de Rode Duivels.



De 19-jarige flankaanvaller van Club Brugge doorliep in België wel de jeugdreeksen, maar zal zijn internationale carrière voortzetten in het tenue van Marokko, het land van zijn vader. Dat nieuws werd bevestigd aan onze redactie.



Nochtans heeft Vincent Mannaert wel geprobeerd om hem te laten kiezen voor België. "Ik sta al langer in contact met hem", vertelde Mannaert na de glansprestatie van Talbi en Club Brugge tegen Atalanta 2 weken geleden.



Maar die verwoede poging mocht blijkbaar niet baten.



Talbi kwam in totaal 20 keer uit voor België in de jeugdcategorieën, maar na zijn kruisbandblessure in 2023 werd hij niet meer geselecteerd. Dit seizoen ontplofte de snelle flankaanvaller helemaal met sterke prestaties in de Jupiler Pro League en de Champions League.