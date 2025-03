David Steegen nieuwe persverantwoordelijke Rode Duivels: "Hij brengt rijke ervaring mee"

David Steegen is geen onbekende naam in de sportwereld. Steegen was jarenlang woordvoerder bij Anderlecht en was later ook de verantwoordelijke voor de public relations.



Daarvoor lanceerde de 58-jarige Steegen 11, de eerste voetbalzender van Belgacom TV (nu Proximus Pickx Sports), was hij directeur communicatie bij betaalzender Canal+ en richtte hij EXQI Sport op (een digitale sportzender die destijds het tweedeklassevoetbal en de eerste jaren van de Europa League in België uitzond).



Na zijn periode bij Anderlecht stampte Steegen zijn eigen communicatiebedrijf uit de grond. Zo deed hij de communicatie voor de Belgische volleybalfederatie en werkte hij samenmet Rode Duivels Johan Bakayoko en Zeno Debast.



Sinds vorige zomer behandelde hij ook de niet-sportieve media-aanvragen rond Remco Evenepoel.



Nu zal Steegen bij de Rode Duivels de persverantwoordelijke worden. Hij volgt er Stefan Van Loock op.



"Ik ben zeer gemotiveerd voor deze uitdaging", klinkt het bij Steegen. "Na de mooie jaren bij RSC Anderlecht ben ik trots om mijn ervaring in te zetten voor de Rode Duivels en zo bij te dragen aan het algemeen belang van het Belgische voetbal."



Ook bij de KBVB zijn ze tevreden met de aanwinst. "Steegen brengt een rijke ervaring mee als communicatie-expert in de sportsector."