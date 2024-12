DFB Pokal: Openda knalt Leipzig met héérlijke kanonskogel vlot naar de volgende ronde, exit voor Kompany

Derdeklasser verrast Freiburg

In de 1/8e finales van de DFB Pokal heeft Freiburg zich laten verrassen. Tegen derdeklasser Bielefeld miste het vroeg een penalty en dat zou het zich zwaar beklagen. Het werd uiteindelijk 3-1.



Stuttgart en Werder Bremen stootten wel door. Werder Bremen zette tweedeklasser Darmstadt in extremis opzij in de extra tijd. Landgenoot Senne Lynen speelde de hele wedstrijd, Olivier Deman viel in de slotfase in. Leverkusen won van Bayern München na een vroege rode kaart van Manuel Neuer.