Eliott Crestan wint 800 meter in Madrid en plaatst zich voor Olympische Spelen

Eliott Crestan (25) heeft de 800 meter gewonnen op de World Athletics Continental Tour in Madrid. Hij snelde naar 1'44"28 en plaatste zich zo voor de Olympische Spelen in Parijs.

Eliott Crestan maakte indruk in Madrid. Hij liep van start tot finish aan de leiding en leek haas te spelen voor zijn concurrenten, maar in het slot hield hij stand. Niemand kwam nog over Crestan heen.

De 25-jarige atleet legde de twee rondjes af in 1'44"28, bijna een halve seconde onder de olympische limiet (1'44"70).

Met Crestan erbij telt Team Belgium nu 3 atleten op de Olympische Spelen. Eerder al plaatsten Tibo De Smet en Pieter Sisk zich voor Parijs.