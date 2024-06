Naomi Van den Broeck plaatst zich ook voor 400 meter op Olympische Spelen

Naomi Van den Broeck heeft zich op de World Athletics Continental Tour in Madrid geplaatst voor de Olympische Spelen in Parijs. Ze won de 400 meter in een dik persoonlijk record: 50"80. Eind mei liep de atlete het rondje nog in 51"59.

In Madrid genoot Van den Broeck van een ideale hoogteligging van iets meer dan 600 meter, maar vooral van haar eigen supervorm.

Met haar nieuwe toptijd springt ze naar de tweede plaats op de Belgische ranking aller tijden, voorbij Kim Gevaert (51"45), Camille Laus (51"49) en Helena Ponette (51"51). Alleen Cynthia Bolingo is sneller met 49"96.