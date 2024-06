Nacht van de Atletiek: Van den Broeck wint 3 dagen na EK-brons, zilveren Vermeulen 2e op de 800m

De 45e editie van de Nacht van de Atletiek in Heusden-Zolder heeft geen nieuwe olympische limieten opgeleverd voor de Belgische deelnemers. Dat de meeting dit jaar slechts een paar dagen na het EK viel, was niet bevorderlijk voor het deelnemersveld.

Woensdagavond liep Naomi Van den Broeck met de Belgian Cheetahs nog naar brons op het EK atletiek in Rome. Drie dagen later stond ze al opnieuw aan de start van een 400 meter, deze keer in het Stadion De Veen in Heusden-Zolder, net als Imke Vervaet overigens.



In het duel tussen de twee Cheetahs trok Van den Broeck aan het langste eind, in 51"68. Dat is wel nog een eindje van de olympische limiet (50"95). Hordeloopster Paulien Couckuyt liep ook mee, zij werd 4e.



Met Jochem Vermeulen deed nog een andere medaillewinnaar van die roemruchte slotavond mee aan de Nacht. De zilveren medaille van de 1500 meter koos voor de 800 meter, waarin hij enkel Eliott Crestan moest voorlaten. Met 1'46"38 liep Vermeulen wel een persoonlijk record.

Op de 110 meter horden was er een zege voor Elie Bacari in een scherpe 13"39, zij het met iets te veel rugwind. Julien Watrin, nog altijd herstellend van kanker, werd 5e in 14"22. De specialiteit van Watrin is wel de lagere horden van de 400 meter.

Op de 100 meter bij de mannen zorgde de Duitser Joshua Hartmann met 9"92 voor een knaltijd. Dat zou de op 3 na snelste hectometer zijn, ware het niet dat de wind véél te fel blies (+4,0 m/s).