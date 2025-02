Jana Van Lent loopt Belgisch record van Marleen Renders uit de vorige eeuw van de tabellen

Jana Van Lent heeft in Cannes de 10 kilometer gewonnen in 31'16". Ze verbeterde daarmee het lange tijd onklopbaar geachte Belgisch record op de weg van Marleen Renders, dat al 26 jaar op de tabellen stond.

Het nationale record van Renders stond sinds 1999 op 31'23", het persoonlijk record van Van Lent stond sinds vorig jaar op 31'53". Nog in Cannes won Chloé Herbiet de halve marathon in een persoonlijk record van 1u10'03". Ze schuift daarmee op naar de derde plaats op de Belgische ranking aller tijden en stelt haar persoonlijk record van 1u11'20" gevoelig scherper.

Van Lent en Herbiet kunnen na hun prestaties in Cannes vol vertrouwen naar het EK Running in Leuven op 12 en 13 april trekken. Van Lent beschikt over de vijfde Europese jaartijd op de 10 kilometer, Herbiet is nummer tien van Europa op de halve marathon.