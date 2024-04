Gewichthefster Nina Sterckx is zeker van haar plekje op de Spelen in de -49-klasse

Deugddoend nieuws voor Nina Sterckx. De Belgische gewichthefster heeft haar top 10-plekje op de wereldranglijst niet meer moeten afstaan op de laatste kwalificatiewedstrijd. Onze landgenote is zo zeker van een ticket voor de Olympische Spelen in de -49-klasse. Later deze week krijgt Sterckx ook uitsluitsel over de -59-klasse.

Na een tegenvallend EK en een slepende schouderblessure mocht Nina Sterckx vandaag een diepe zucht van opluchting slaken.



Onze gehavende landgenote trok dit weekend met beperkte ambities naar Thailand voor de laatste olympische kwalificatiewedstrijd, maar kreeg er meteen goed nieuws.

Je moet weten: bij het gewichtheffen plaatsen enkel de atleten die na de wedstrijd in Thailand nog in de top 10 van de wereldlijst gerangschikt staan, zich rechtstreeks voor Parijs 2024.





Sterckx stond voor Thailand zevende in de -49 kilogram-klasse en moest die plaats niet meer afstaan. Haar ticket voor de lichte klasse ligt dus al klaar.

Later deze week weet Sterckx ook of ze de top 10 haalt in de -59-klasse. Dan kan ze nog steeds beslissen in welke gewichtscategorie ze wil deelnemen in Parijs.

"Eind april staat er meeting gepland tussen Nina, haar begeleidingsteam en het BOIC om een beslissing te nemen in verband met haar gewichtscategorie-keuze", klonk het bij haar team.