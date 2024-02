Coach maakt zich geen zorgen na tegenvallend EK voor Nina Sterckx: "Absoluut geen drama"

Het EK gewichtheffen is geen succes geworden voor Nina Sterckx. "We hadden makkelijk op het podium kunnen eindigen, maar dat was het doel niet", legt haar coach en voormalig olympiër Tom Goegebuer uit.

Bij het trekken liep alles naar wens voor Nina Sterckx (21). Ze lag in tweede positie, maar bij het stoten faalde ze 3 keer.

"Met 122 kg zou ze zich verzekeren van de 9e plaats op de olympische ranking. Een haalbare kaart", doet coach Tom Goegebeur het verhaal.



Met minder had Sterckx op het EK-podium gestaan. "Dat was het doel niet", gaat Goegebuer voort. "Zilver hadden we makkelijk kunnen halen, maar we gingen voor een sprong op de olympische ranking."



Ei zo na had Sterckx prijs. "122 kg was haar beste poging. Het liep maar net mis, omdat ze heel even haar evenwicht verloor."



Waar liep het exact mis? "Dat weten we niet 100 procent", antwoordt de coach. "Nina had geen topdag. Dat is niet leuk, maar een drama is het zeker niet", vat de coach samen.

"Ze stond niet helemaal fris, ze was wat draaierig en ze had last van krampen in haar bovenrug."