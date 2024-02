Annelien Vandenabeele tilt persoonlijk record en wordt 9e op EK gewichtheffen

Annelien Vandenabeele is in Sofia op de 9e plaats geëindigd in de categorie tot 55 kg op het EK gewichtheffen. Onze 19-jarige landgenote kwam tot een totaal van 177 kg, een persoonlijk record.

Annelien Vandenabeele haalde 80 kg in het trekken (snatch) en 97 kg in het stoten (clean & jerk). Het totaal van 177 kilogram was een persoonlijk record voor de Belgische, die daarmee 9e werd.

De Europese titel was voor de Armeense Aleksandra Grigorjan (196 kg). Zij haalde het voor de Italiaanse Celine Ludovica Delia (195 kg) en de Noorse Sol Anette Waaler (190 kg).

Later vandaag komt ook Nina Sterckx nog in actie. De nummer 5 van de Spelen in Tokio in 2021, in de categorie tot 49 kg, komt in de Bulgaarse hoofdstad uit in de categorie tot 59 kg. Vorig jaar op het EK pakte ze zilver in de klasse tot 59 kg. Op het WK werd ze in dezelfde categorie 9e.