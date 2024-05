Elise Mertens grijpt op gravel van Madrid naast finaleplaats in dubbelspel

Elise Mertens heeft zich vrijdag niet kunnen plaatsen voor de finale van het dubbelspel op het WTA 1.000-toernooi in Madrid. Aan de zijde van haar dubbelpartner, de Taiwanese Su-Wei Hsieh, verloren ze van de Tsjechisch-Duitse tandem Barbora Krejcikova/Laura Siegemund in twee sets.

Na een uur en 45 minuten tennis werd het 6-3 en 7-5. Krejcikova en Siegemund spelen om de titel tegen de Spanjaarden Cristina Bucsa en Sara Sorribes Tormo (het achtste reekshoofd) of de Russinnen Anastasia Pavlyuchenkova en Anastasia Potapova.

Mertens en Hsieh, respectievelijk tweede en eerste op de wereldranglijst in het dubbelspel, wonnen begin dit jaar de Australian Open. Het was hun tweede grandslamtitel als duo, na winst op Wimbledon in 2021.

De 28-jarige Mertens telt voorlopig 20 dubbeltitels op haar erelijst, veertien minder dan de 38-jarige Hsieh. Ze wonnen dit jaar naast de Australian Open ook Indian Wells, waardoor hun teller nu op vier titels als koppel staat.