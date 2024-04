Elise Mertens mept zich met Hsieh Su-Wei naar halve finale dubbelspel in Madrid

Elise Mertens en Su-Wei Hsieh vormen in Madrid het eerste reekshoofd. In de kwartfinale namen ze het op tegen de Oekraïense Ljoedmila Kitsjenok en de Letse Jelena Ostapenko.

De eerste set ging naar het Oekraïens-Letse duo, maar daarna namen Mertens en Hsieh de partij over. Set twee werd vlot gewonnen met 6-2, waarmee ze een supertiebreak afdwongen. Die tiebreak won onze landgenote uiteindelijk met 10-7.

Mertens en Hsieh treffen bij de laatste vier het Amerikaanse duo Coco Gauff-Taylor Townsend of de Tsjechisch-Duitse tandem Barbora Krejcikova-Laura Siegemund. Zij werken hun kwartfinale woensdag af.

Gauff en Townsend zijn de vierde reekshoofden, Krejcikova en Siegemund zijn als zesde geplaatst.

Mertens staat voor het eerst in de halve finales in Madrid. Vorig jaar sneuvelde ze, aan de zijde van de Australische Storm Hunter, in de tweede ronde.

In het enkelspel ging Elise Mertens (WTA 29) er vorige week donderdag uit in de Spaanse hoofdstad. De Amerikaanse Sloane Stephens (WTA 33) was te sterk in de tweede ronde.