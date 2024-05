WB G-wielrennen: Ewoud Vromant doet zilveren exemplaar bij de 3 gouden tijdritmedailles voor België

Ewoud Vromant (MC2) rijdt naar zilver tegen de klok

Na de 3 gouden medailles gisteren zorgde Ewoud Vromant (39) voor een eerste zilveren exemplaar voor ons land. In de tijdrit (MC2) over bijna 10 km was hij met 13'44"402 12 seconden trager dan de Franse wereldkampioen Alexandre Léauté.



Door het noodweer vandaag werden de starturen uitgesteld, de tijdritten werden ingekort. Vromant moest maar 1 in plaats van 2 plaatselijke ronden rijden.



"Ik ben normaal sterker op de langere tijdrit, dus tweede in de ingekorte versie is prima. Ik ben tevreden met mijn tweede plaats. Ik ben nog niet in topvorm, mijn focus ligt later dit jaar."



Vandaag zijn er nog tijdritten. Morgen en overmorgen zijn de wegritten.