Brian Riemer hoopt op 'Alderweireld-moment' voor Anderlecht: "Nu kun je de held worden"

Club Brugge, Anderlecht en Union gaan nek aan nek de laatste vier speeldagen van de play-offs in. Die laatste twee clubs staan zondag voor de vijfde keer dit seizoen tegenover elkaar. "Het komt vanaf nu aan op die magische momenten", zegt Anderlecht-coach Brian Riemer.

"Daarom hebben we nu spelers nodig die opstaan: een Dolberg, een Schmeichel, een Rits of een Delaney. Of misschien wel een van de jonge spelers? Dit is het moment dat je de held kunt worden."

"Kijk maar naar Toby Alderweireld vorig seizoen: 1 actie. 1 goal die over de titel heeft beslist."

Het is volgens Riemer dan ook minder een tactische meestergreep die over de titel zal beslissen. "In deze fase heb je vooral game changers nodig."

Bijna 6 jaar kon Anderlecht niet winnen tegen Union, maar een kleine maand geleden was er dan toch eens een zege voor paars-wit, met dank aan Francis Amuzu. Anderlecht-coach Brian Riemer weet dat zijn ploeg nog weinig geheimen kent voor Union, maar dat geldt ook andersom. "We kennen elkaar door en door. Het is al de 5e keer dat we tegen hen spelen dit seizoen."

De magische momenten maken nu het verschil: een keeper die een penalty stopt of een waanzinnig afstandsschot, ...

Een boost voor Anderlecht in de laatste rechte lijn is dat de ziekenboeg stilaan leeg aan het lopen is. "Verschaeren, Dreyer, Dolberg en Schmeichel hebben allemaal weer getraind. Het is nu afwachten hoe ze op die training reageren."

Die laatste drie zouden volgens Brian Riemer meteen weer in de basis kunnen starten, "omdat ze niet zo lang out zijn geweest". "Maar Yari is niet klaar om te starten. Al kan hij misschien wel invallen."

Club Brugge en Union moeten volgende week op respectievelijk woensdag (Conference League) en donderdag (bekerfinale) nog een match afwerken. Anderlecht heeft wel de luxe dat het kan rusten tussen zijn play-offduels.

"Als je een uitgebreide kern hebt, kunnen die extra matchen nochtans een voordeel zijn. En als ik de bank van Club gisteren zag, dan hebben zij een uitgebreide kern."

"Het is fysiek inderdaad iets veeleisender, maar er is ook een mentale factor. Het is alleen de vraag hoe ze zullen reageren als het verkeerd afloopt."

Intussen zijn supporters en journalisten druk bezig om allerlei berekeningen te maken wie nu de beste papieren heeft op basis van het resterende programma. Berekeningen die ook Riemer heeft gezien.

"Die kunnen interessant ogen, maar bij Union en Club Brugge maken ze dezelfde berekeningen en denken ze daar exact hetzelfde over. Het enige wat je mag doen, is 100% op de match van zondag focussen. Match per match", gooit Riemer er een voetbalcliché tegenaan als slot.