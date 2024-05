Opkomend veldrittalent Julie Brouwers: "Ik droom ervan bij de Belgische top te horen"

Veldrijdster Julie Brouwers (21) heeft er altijd van gedroomd om het ver te schoppen in de sportwereld. Stilaan lijken die dromen werkelijkheid te worden. "Ik won al snel veel wedstrijden, zonder al te veel training. Toen had ik het gevoel: hier zit meer in."

Dit artikel is een samenwerking tussen de Hogeschool PXL en Sporza, geschreven door studente Pauline Brabants. Het thema dit jaar was: aanstormende toptalenten.

"Ik keek echt naar hen op en was zo vereerd dat ik de kans kreeg om daartussen te mogen rijden. Dat was voor mij echt een heel mooi moment.”

"Ik werd als laatste afgeroepen en weet nog goed dat ik toen om me heen keek naar de grote namen tussen wie ik mocht starten."

“Ik herinner me nog heel goed mijn allereerste wereldbeker in Koksijde. Ik was toen 16 jaar en we stonden met 97 vrouwen aan de start."

Dat ze nu zelf mag starten tussen die grote kleppers, is voor de jonge veldrijdster uit Olmen een droom die werkelijkheid is geworden.

Van voetbal naar veldrijden in het zog van de broer

Hoewel ze nu niet meer weg te denken is uit het veld, had het anders kunnen lopen voor Brouwers. Voetbal was namelijk haar eerste passie.

“Ik heb heel lang voetbal gespeeld, maar uiteindelijk begon mijn broer met veldrijden. Hij zei vaak: "Julie, je moet dat ook eens proberen.""

"Ik heb zijn advies opgevolgd en toen ik 11 of 12 jaar was, zette ik mijn eerste

stapjes in het veld. Dat voelde meteen superfijn. Ik heb toen meteen afscheid genomen van het voetballen.”

Al snel was duidelijk dat Brouwers voor de cross in de wieg gelegd was. “Mijn familie en vrienden steunden vanaf het prille begin mijn dromen."

"Enkel mijn mama had het er eerst wel moeilijk mee. Fietsen houdt natuurlijk een risico in, het is best een gevaarlijke sport."

"Daarnaast ben je ook al op vroege leeftijd vaak alleen op de baan. Dus mama stond daar aanvankelijk niet meteen voor te springen. Maar uiteindelijk zag ze hoe groot mijn passie was en heeft ze zich vol achter mij geschaard.”



(lees voort onder foto)