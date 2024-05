Sente Sentjens wordt klaargestoomd voor de wielertop: "Ik droom van Parijs-Roubaix"

do 23 mei 2024 21:49

Is er een nieuwe Belgische kasseivreter in aantocht? Krijgen we nog eens een Belg op het hoogste schavotje in Parijs-Roubaix? Als het van Sente Sentjens afhangt wel. Sentjens, die voor de opleidingsploeg van Alpecin-Deceunink rijdt, is een van de opkomende talenten in de wielersport.

Dit artikel is een samenwerking tussen de Hogeschool PXL en Sporza, geschreven door student Ward Joosten. Het thema dit jaar was: aanstormende toptalenten.

Dankzij vader en stiefvader in de koers gerold

Voor wielerliefhebbers doet de naam Sentjens ongetwijfeld een belletje rinkelen. Sente Sentjens is inderdaad de zoon van Roy Sentjens, die in 2003 Kuurne-Brussel-Kuurne won.



Sente Sentjens groeide op in de wielerwereld, ook al heeft hij nog weinig contact met zijn echte vader. Toch is ook zijn stiefvader een naam als een klok: Jelle Vanendert, ooit ritwinnaar in de Tour de France. “Ik ben altijd mee naar de koers gegaan en ik keek op naar Jelle. Zo rol je vanzelf in de wielerwereld. Als je eenmaal in die wereld zit, is het ook handig als je iemand dicht bij je hebt zoals Jelle. Hij heeft het allemaal al meegemaakt. Hij kan mij helpen. Dat is een voordeel."

Ik voelde mij meteen thuis bij Alpecin-Deceuninck. Sente Sentjens

Klaargestoomd bij Alpecin-Deceuninck

Sente Sentjens reed bij de junioren al enkele mooie resultaten bij elkaar. In 2022 won hij Kuurne-Brussel-Kuurne, vorig jaar de E3 Saxo Bank Classic en hoogaangeschreven rittenkoersen in Frankrijk en Spanje. Dat was voldoende voor Alpecin-Deceuninck om de 18-jarige Sentjens weg te plukken, in eerste instantie voor hun opleidingsploeg. "Na het eerste gesprek voelde ik mij er meteen thuis. Daarna ben ik op proef meegegaan op hoogtestage. Er waren veel Nederlandstaligen, wat handig is voor de integratie. De ploeg voelde familiaal aan, dus heb ik beslist om er te tekenen." "Na dit jaar bij de beloften maak ik volgend jaar de overstap naar de WorldTour. Daar kijk ik enorm naar uit. Dan kun je zien of je echt mee kunt met de grote mannen."

Fan van Gilbert: "Maar zelf ben ik meer voor het Vlaamse werk"

Bij Alpecin-Deceuninck wordt Sentjens ploegmaat van onder meer Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel. "Het zou mooi zijn, mocht ik een gelijkaardig palmares als Mathieu bij elkaar kunnen koersen", lacht Sentjens. "Toen ik jong was, was ik eerder fan van Philippe Gilbert. Net als Mathieu is dat een totaal ander type dan ik. Ik ben iets zwaarder, ben minder voor het klimwerk, eerder voor de Vlaamse klassiekers." "In de vlakkere koersen moet ik nog stappen zetten. Als ik daarin kan blijven groeien, denk ik dat ik op dat vlak iets kan betekenen op het hoogste niveau." "Ik denk dan aan waaierkoersen of aan een Parijs-Roubaix. Daar moet ik de motor voor hebben. Mijn grote droom is dan ook om ooit een kassei mee naar huis te nemen."

Ik heb er bewust voor gekozen om niet voort te studeren en alles op het wielrennen te zetten. Sente Sentjens

Vrienden in de koers en erbuiten