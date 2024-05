De gouden tip van Lauren Petroci-Coninx, de nieuwste Limburgse sprintbom: “Blijf in bed liggen tot je race begint”

Nog maar 16 jaar en een natuurtalent: sprintster Lauren Petroci-Coninx uit Genk hoort ondertussen al bij de top van haar leeftijdsklasse. Voor Lauren is de sprint thuiskomen. Want: “Wie Lauren zegt, zegt lopen.”

Dit artikel is een samenwerking tussen de Hogeschool PXL en Sporza, geschreven door studente Femke Vaes. Het thema dit jaar was: aanstormende toptalenten.

Voor het begin van de loopcarrière van Lauren Petroci-Coninx moeten we terug naar de lagere school. "Ik ben beginnen te lopen door meester Lode, mijn turnleerkracht."

"Hij zag dat ik snel kon lopen en graag sportte. Ik zat in het 3e leerjaar, toen hij mij vroeg of ik er al had over nagedacht om aan atletiek te doen."

Tijdens de scholenveldloop van dat schooljaar kwam ze een meisje tegen dat lid was bij de atletiekclub van Genk. “Ik ben haar wat vragen gaan stellen en zij heeft mij uitgenodigd om een kijkje te komen nemen bij de club”, vertelt Lauren.

“Ik denk wel dat ik sowieso in de atletiek terecht was gekomen, maar zonder meester Lode was dit veel later geweest. Ik had dan ook zeker nooit gestaan waar ik nu sta.”

Tot drie jaar geleden kon je Lauren ook nog zien hoogspringen of kogelstoten, omdat ze zich toelegde op de meerkamp. Maar uiteindelijk koos ze toen voor de specialisatie verspringen en de 60 meter sprint.