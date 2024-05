Van kattendoder naar podiumkandidaat in de Giro: "Antonio Tiberi heeft trekjes van Vincenzo Nibali"

Gezocht in de laars: een Italiaan die de tifosi kan doen dromen van de maglia rosa. Tegen Tadej Pogacar zal dit jaar normaal gezien niemand opgewassen zijn, maar bij Bahrain Victorious leggen ze hun eieren de komende weken en zeker de volgende jaren in het mandje van Antonio Tiberi. Ploegleider Franco Pellizotti portretteert de omstreden "kattendoder".

In Catalonië werd hij 8e, in de Tour of the Alps eindigde hij 3e nadat hij in de 5 ritten 7e, 7e, 6e, 6e en 2e was geworden. Geen kat in een zak gekocht, met andere woorden.

Na zijn wereldtitel in het tijdrijden bij de junioren in 2019 maakte zowat elke topploeg Antonio Tiberi het hof, maar na een bizar incident werd hij eind februari 2023 plots persona non grata in het peloton.

"Antonio is rustig en voelt geen druk. De jonge Nibali gedroeg zich ook zo. Maar als Vincenzo een rugnummer opgespeld kreeg, dan was hij een echte kopman en wilde hij hoe dan ook winnen."

"Wat bij Antonio misschien nog een beetje ontbreekt, is die cattiveria. Zie het als een portie nijdigheid en sluwheid. Vincenzo wilde altijd bewijzen dat hij de sterkste was, maar dat moet nog groeien bij Antonio."

"Al zag ik hem tijdens de voorbije Tour of the Alps al evolueren en groeien. Hij heeft er mentale progressie geboekt."

"En in Italië hebben we gewoon nood aan zulke figuren. Ik ben ervan overtuigd dat hij met die rol kan omspringen en als het in deze Giro nog niet lukt, dan zal dat geen nederlaag zijn."

Een 7e plaats is het slechtste resultaat van een Italiaan in het algemene klassement van de Giro. Dat was in de editie van 2020, toen Nibali 7e werd op 8'15" van Tao Geoghegan Hart. In alle andere jaren eindigde telkens een Italiaan in de top 5.

Wordt het dit jaar dan al een schot in de roos? "Deze Giro is een vertrekpunt voor Antonio. We verwachten er veel van, maar het is nog maar het begin."