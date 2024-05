Dilemma's en vraagstukken voor de Giro: welke Paret-Peintre? Hoe goed is Uijtdebroeks? Italiaanse revelatie in top 5?

"Hoe goed Cian momenteel is? Het is heel erg moeilijk om daar een percentage op te kleven. Maar hij is er klaar voor, dat is het belangrijkste."

Uijtdebroeks stapte vroegtijdig af in Catalonië door maagproblemen. Daarna trok hij op hoogstestage gevolgd door een stage in Denia.

In Italië snakken ze naar een nieuwe ster in de grote rondes. Misschien is Antonio Tiberi de langverwachte messias.



De jonge Italiaan van Bahrain-Victorious gooide dit seizoen al hoge ogen in de Ronde van Catalonië en de Tour of The Alps.

"Met Tiberi mikken we in de Giro op de top 5. Maar het zou me ook niet verbazen als hij op het podium eindigt", klinkt het ambitieus bij ploegleider Franco Pellizotti.

De vergelijking met Vincenzo Nibali wordt snel gemaakt. "Net als de jonge Nibali is Tiberi heel ambitieus en heeft hij geen last van de druk die op hem gelegd wordt."

"Het grote verschil is dat Tiberi nog niet sluw genoeg is in koers. Dat was net een groot wapen van Nibali."