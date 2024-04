Dit is het Giromanager-team van Wielerclub Wattage: "Geloven jullie nog in Quintana?!"

Met de Giro voor de deur is het puzzelen geblazen in de Giromanager. Bij Wielerclub Wattage hebben ze hun huiswerk al gemaakt. "Zo'n goed team heb ik nog nooit gehad", is Tom Boonen in zijn nopjes.

In het voorjaar streden ze nog tegen elkaar, nu bundelen ze de krachten.



De leden van Wielerclub Wattage knutselden gisteren hun team in de Giromanager in elkaar. En dat hadden ze in 10 minuten gefikst.

"Geraint Thomas? Die is versleten. Maar het is wel een coole gast. Dus we nemen hem", klinkt het.

Naast no-brainers zoals Tadej Pogacar, Olav Kooij en Jonathan Milan is er ook plek voor een 41-jarige knol: Domenico Pozzovivo.

"Als Pozzovivo niet valt, is hij altijd goed in de Giro", weet Bakelants. "En hij kost maar 4 miljoen? Die pakken we."