Is Giro start van historische quadruple? "Als iemand beter kan doen dan Merckx, is het Pogacar wel"

vr 3 mei 2024 16:48

Het startschot is nog niet gegeven en toch lijkt het niet de vraag óf, maar eerder hóe Tadej Pogacar de Giro op zijn naam zal schrijven. Drie weken in het roze of toch eerder met de handrem op richting Tour en Spelen? Ex-winnaar Tom Dumoulin en analist Renaat Schotte doen hun voorspellingen in Sporza Daily.

Voor Tom Dumoulin bestaat er weinig twijfel over: Tadej Pogacar zal hem eind mei vergezellen op de erelijst van de Giro. "Pogacar kan alles. Hij is de torenhoge favoriet", opent de Nederlander. "Er komt niet echt iemand in zijn buurt. Geraint Thomas en Romain Bardet zullen het hem normaal niet moeilijk maken. Als hij niets tegenkomt, hoeft hij de concurrentie niet te vrezen." Wat als... Dat laatste scenario sluit Renaat Schotte nog niet uit. "De Giro blijft behoorlijk onvoorspelbaar. We zijn al vaker begonnen met een uitgesproken favoriet, en toch kregen we een volledig ander podium." "In 3 weken kan veel gebeuren: slecht weer, een val, ziekte... Je wenst het niemand toe, maar het maakt deel uit van de koers. Pogacar is er niet immuun voor: zijn polsbreuk in Luik kostte hem vorig jaar indirect misschien de Tour." Toch ziet ook Renaat Schotte weinig tegenstand voor Pogacar. "In principe heeft Ineos Grenadiers een sterk collectief met Thomas en Thymen Arensman. Bora-Hansgrohe rekent op Daniel Martinez en Romain Bardet heeft sterk gereden in Luik. Maar de spoeling is inderdaad dun voor het klassement."

Pogacar kan zeker de Giro van start tot finish leiden. Het zou een unieke prestatie zijn. Tom Dumoulin

Zonder ongelukken lijkt de eindwinnaar van de Giro dus vrij voorspelbaar. Veel minder voorspelbaar is de tactiek van de Sloveen. "Ik ben echt benieuwd hoe hij het gaat aanpakken", stelt Dumoulin. Optie 1: al in het openingsweekend de roze trui veroveren? "Als hij het wil, zal hij de maglia rosa meteen pakken", is de ex-Giro-winnaar overtuigd. "De openingsrit ligt hem als gegoten", beaamt Schotte. Het nadeel is dan wel dat UAE Team Emirates drie weken lang de roze trui moet verdedigen. "Pogacar kan zeker van start tot finish leiden. Het zou een unieke prestatie zijn", aldus Dumoulin. "Realistisch is het zeker, maar is het ook verstandig?", vult Schotte aan. "Als roze trui verlies je elke dag zeker 1 tot 1,5 uur aan verplichtingen, interviews, ceremonies, dopingcontroles... Dat drie weken volhouden weegt door, zelfs voor superman Pogi." Ook voor zijn ploegmaats zou die aanpak "behoorlijk wat werk" opleveren, schat Dumoulin. "Ik kan me voorstellen dat ze tijdens het openingsweekend in de volgwagen van UAE denken: 'Tadej, pak die roze trui niet, want je maakt je er het leven zuur mee'", besluit Schotte.

Pogacar heeft een verbluffend voorjaar achter de rug.

Double, triple of quadruple?

Optie 2 dan maar: niet met de krachten woekeren en pas later toeslaan in de Giro? Met het oog op de Tour lijkt dat misschien wel de meest aangewezen keuze. "Ik hoef niet uit te leggen hoe zwaar een grote ronde is", zegt Dumoulin. "Dat is drie weken lang gefocust zijn, zonder een moment te verslappen. Dat is mentaal en fysiek heel pittig." "Om dan twee grote rondes na elkaar te doen... Dat heb ik als heel pittig ervaren", spreekt de Nederlander uit ervaring. Hij werd in 2018 2e in de Giro én de Tour. "Voor Pogacar is dat misschien gemakkelijker te verteren. Hij kan de Giro bij wijze van spreken op 95 procent winnen. Als iemand de dubbel kan pakken, is hij het wel."

Als de dubbel Giro-Tour één jaar kan, is het misschien wel dit jaar, omdat Jonas Vingegaard zwaar geblesseerd is. Tom Dumoulin