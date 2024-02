Geen EK-medaille voor gewichthefster Nina Sterckx, na 3 mislukte pogingen bij het stoten

Geen nieuwe medaille op het EK gewichtheffen voor Nina Sterckx. In de klasse tot 59 kilogram was ze goed begonnen bij het trekken, maar in het stoten ging het volledig mis.

Op de laatste EK's had Nina Sterckx telkens een medaille in haar koffer mogen opbergen: 2 keer brons in de klasse tot 55 kilogram en 1 keer zilver in de klasse tot 59 kilogram.

Voor de Olympische Spelen twijfelt Sterckx nog altijd tussen de -49 en -59-klasse. Momenteel ligt ze in beide gewichtscategorieën op koers voor een olympisch ticket.



Sterckx trok zonder veel ambitie naar Bulgarije - ze piekt naar de verplichte kwalificatiewedstrijd in Thailand - maar op papier behoorde ze sowieso tot de medaillekandidaten.

In het trekken begon het alvast goed. Met 101 kilogram bleef ze maar 1 kilogram onder haar Belgische record. Ze nestelde zich meteen op de tweede plaats.



Maar bij haar openingsgewicht in het stoten (117 kilogram) ging het mis. Sterckx ging tegen de grond en moest daar even van bekomen. Ook 118 kilogram lukte haar niet.

Met een laatste poging op 120 kilogram deed ze nog een ultieme poging om in de medailles te belanden, maar opnieuw viel ze neer.



Geen plaatsing voor Sterckx op dit EK dus - ook al kreeg ze een "kleine" zilveren plak voor het trekken. Nathalie Lebbe, de tweede Belgische, kon wel een score optekenen. Met 75 en 93 kilogram kwam ze tot 168 kilogram, goed voor een 17e plaats.