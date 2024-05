Maellyse Brassart springt nog net op de trein naar Parijs: "Vorig jaar dacht ik nog aan stoppen"

Maellyse Brassart had de voorbije maanden geprobeerd zich op de Wereldbekermanches te plaatsen voor de Olympische Spelen, meer bepaald aan de brug. Toen dat niet lukte, leek ze haar olympische droom te mogen opbergen.



Op het EK was immers maar één ticket weggelegd voor een turnster die zich nog niet op een andere manier kon plaatsen voor de Spelen. Maar dankzij een elfde plaats in de allroundcompetitie gaat dat ticket wel degelijk naar Brassart.

"Ik ben mega, megablij. Ik heb het nog niet helemaal door."

"Het was een hele lange dag. We waren de hele dag scores van andere landen aan het bekijken. Landen waarvan we niet echt wisten wat ze zouden doen."

"Gisteren was ik nog in paniek. Ik had héél veel stress. Zoveel stress heb ik nog nooit gehad. Maar ik kon die stress omzetten in positieve energie."