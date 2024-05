Striemende regen kan enthousiasme van Pogacar niet wegspoelen: "Geweldig dat jullie kwamen supporteren"

Wat kan Ben O'Connor in de Giro? De Australiër van Decathlon-AG2R werd 2e in de Tour of the Alps. "Ik zie mezelf wel meevechten met de beste renners. Top 5 of het podium? Dat zullen we in Rome wel zien. Ik voel me in elk geval goed, maar zal er meteen moeten staan in een zwaar openingsweekend."