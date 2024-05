Drievoudig winnaar Tiger Woods (48) accepteert "speciale vrijstelling" voor US Open

Golflegende Tiger Woods, 15-voudig majorwinnaar, heeft een speciale vrijstelling geaccepteerd om volgende maand te spelen in de 124e US Open op de golfbaan van Pinehurst.

Woods, drievoudig kampioen van het evenement (2000, 2002 en 2008), werkt tegenwoordig een selectief programma af. Sinds de Amerikaan ernstige verwondingen aan zijn been opliep bij een auto-ongeluk in 2021 kon hij nauwelijks nog alle 72 holes van een wedstrijd afwerken.

Woods, 48 jaar, heeft echter gezegd dat hij hoopt dit jaar één keer per maand te kunnen spelen. Op de Masters op Augusta eindigde hij vorige maand als 60e nadat hij voor het eerst alle 72 holes had gespeeld in een major sinds hij terugkeerde van een ander ongeluk op de Masters van 2022.

Woods zal tussen 13 en 16 juni voor de 23ste keer in actie komen op de US Open. "Ik ben vereerd met deze uitnodiging en ik ben erg blij dat ik dit jaar mag meedoen aan de US Open, vooral op Pinehurst, een locatie die zoveel voor onze sport betekent," zei de Tiger in een verklaring.

Binnen twee weken zal Woods ook in actie komen op de tweede major van het seizoen, het PGA Championship in Kentucky.