Tiger Woods maakt "roestig, maar pijnvrij" zijn terugkeer: "Of ik nog kan winnen? Absoluut"

Tiger Woods staat nog maar eens voor een comeback. De 15-voudige majorwinnaar kwam in april voor het laatst in actie, toen hij zich terugtrok op de Masters met een voetblessure.

Zeven maanden na een enkeloperatie pikt Tiger Woods dus weer zijn golfclubs op. Hij neemt deel aan de Hero World Challenge op de Bahama's, een toernooi met 20 spelers dat hij zelf organiseert.

"Mijn spel is roestig", geeft hij toe. "Ik heb lang niet gespeeld. Maar ik kan niet wachten om weer mee te doen en ben benieuwd hoe het zal zijn na al die tijd."

Woods is al even op de sukkel na een auto-ongeval in februari 2021. "De pijn die ik had aan het begin van het jaar, is weg", zegt hij. "Andere delen van mijn lichaam hebben het overgenomen: ik heb wat last van mijn rug en mijn knieën, maar mijn enkel is in orde."

Heeft de zoveelste comeback wel zin? Kan Tiger Woods, goed voor 82 PGA-titels, nog winnen? "Absoluut", stelt hij. "Ik hou van de competitie en ik denk dat ik nog toernooien kan winnen. Er zal een tijd komen dat ik niet meer kan winnen, dan pas stop ik ermee."