Thomas Detry ziet golfsensatie Ludvig Aberg eerste PGA-titel pakken: "Een mirakel"

Aberg is een fenomeen. En hij won gisteren in St. Simons, in Georgia, in stijl. Zowel zaterdag, als zondag kwam hij rond in 61 slagen, 9 onder. Zijn 61-61-weekend is een verbetering van de score op de laatste 36 holes op de PGA Tour. Hij doet eentje beter dan Matt Jones in Kapalua in 2022 of Patrick Rodgers in St. Simons.



Met zijn laatste birdie evenaarde hij het record van 72 holes op de PGA Tour: net als Justin Thomas in 2017 op de Sony Open had hij 253 slagen nodig.



Aberg greep de controle met 3 birdies op een rij en hield de Canadees Mackenzie Hughes af, die met 60-63 door het weekend kwam en op 4 slagen eindigde.



Thomas Detry maakte het allemaal mee vanaf de eerste rij. Onze landgenoot eindigde 28e in Georgia. De slotdag, die hij als 20e aanvatte, deed hij in 67 slagen met 5 birdies en 1 dubbele bogey. Hij eindigde op 15 slagen van Aberg.



Zijn 28e plaats was onvoldoende om zich in de herfsttoernooien van de PGA Tour te plaatsen voor de lucratieve en prestigieuze toernooien van Pebble Beach en Genesis Invitational, begin volgend seizoen. Daarvoor was top 60 nodig, Detry eindigde 64e.