Zo ziet dartseuforie eruit: Ryan Searle gooit beslissende match op Grand Slam uit met ninedarter

Searle is de nummer 16 van de wereld, de Noord-Ier Rafferty 67e. De twee moesten in hun laatste groepsduel onderling uitmaken wie samen met groepswinnaar Gerwyn Price naar de top 16 mocht.



Searle kon nog nooit zo ver doorstoten in de Grand Slam. In de vorige groepswedstrijd zondag kreeg hij een 5-0 om de oren van Price, maar hij toonde zich mentaal sterk.



Gisteravond kwam hij 3-0 voor tegen Rafferty, die terugknokte tot 3-2. Bij 4-3 voor Searle kon het nog alle kanten uit.



Maar "Heavy Metal", de bijnaam voor de Engelsman met de lange haren, bleef kalm en behield het beste tot het laatste. Met 9 darts wierp hij de match uit. Een grimas voor zijn laatste pijl sloeg hem niet uit zijn lood.



Het publiek brulde naar de climax toe. Searle genoot volop én bezegelde zijn gloriemoment met een selfie met de toeschouwers.