Joppe Van Langendonck en Kyan Vercauteren zijn wereldkampioen beachvolley U21 in Thailand

De twee jonge Belgen, onder begeleiding van coach Rik Donckers, waren de verdiende winnaars van het WK. Ze verloren zowel in de groepsfase als in de knock-outfase geen enkele wedstrijd.



Ze toonden ook mentale weerbaarheid en overgave door vandaag zowel in de halve finales als in de finale terug te knokken na verlies van de 1e set.



In de halve finales klopten ze het Franse topduo Arthur Canet en Téo Rotar, de 1e op het EK U20 en al actief in het seniorencircuit: 17-21, 21-19, 15-11. De Belgen waren 6e op dat EK U20.



In de finale tegen de nummer 2 van het EK U20 kwamen de Belgen in de tweede set 10-14 achter, maar sleepten ze alsnog een beslissende set uit de brand. Tot 13-13 ging het daar gelijk op, tot Van Langendonck en Vercauteren de laatste 2 punten maakten en elkaar in de armen vielen.



Met steun van de federatie en ook met een eigen crowdfundingproject verzamelden de twee studenten de centen om naar het WK te trekken.