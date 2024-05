Xander Schauffele opent PGA Championship met recordrondje van 62 slagen: niemand deed ooit beter

Op het PGA Championship, de tweede van vier Majors in het golf, heeft Xander Schauffele op de eerste dag voor een record gezorgd. De Amerikaan kwam binnen na een rondje van 62 slagen, 9 onder par. Niemand deed ooit beter op het PGA Championship, al was Schauffele zelf niet aan zijn proefstuk toe.

De scorekaart van Xander Schauffele na dag 1 op de Valhalla-golfbaan in Louisville, Kentucky (VS) oogde verbluffend na 18 holes: 9 birdies en geen enkele bogey. Niemand sloeg eerder een rondje van 62 slagen op het PGA Championship, de tweede Major van het golfseizoen.

"Een geweldig begin op een toptoernooi", grijnsde de 30-jarige Amerikaan, de olympische kampioen van Tokio. "Maar het is nog maar donderdag", voegde hij er ietwat relativerend aan toe.

Er volgen inderdaad nog 3 dagen in Louisville, al mag de prestatie van Schauffele toch niet te veel gerelativeerd worden. Het was het allereerste rondje van 62 slagen op het PGA Championship en pas het 4e rondje van 62 in de geschiedenis van de Majors.

Branden Grace was in 2017 de eerste om binnen te komen in 62 slagen, op The Open Championship. Vorig jaar deden twee golfers hem dat na op de US Open: Rickie Fowler en... Xander Schauffele. Daarmee is Schauffele de eerste golfer die dat kunstje 2 keer flikt in een Major.