To VAR or not to VAR in de Premier League? "Er moet duidelijk iets veranderen om de storm te stillen"

do 16 mei 2024 20:14

Wolverhampton zorgde voor een (kleine) schokgolf in de Premier League. De Engelse club heeft de afschaffing van de VAR op de agenda gezet. Waarom zorgt de videoscheidsrechter over het kanaal voor zoveel discussie en komt het effectief zo ver? "Laat de ref meer verantwoordelijkheid nemen."

"Alsjeblieft, weg met die VAR. Het neemt al het plezier weg uit het spelletje!"



Zo klonk Manchester United-legende Wayne Rooney op Sky Sports toen hij het nieuws vernam.



Ook op een publiekspoll van de BBC met de vraag of de VAR geschrapt moet worden, is de tendens duidelijk: 49% van de stemmers wil een VAR-loze Premier League, terwijl slechts 16% overtuigd voorstander is.



Op 6 juni komen alle Premier Clubs samen om een finaal besluit te nemen over het hete hangijzer.



Hoe groot is de kans dat we volgend seizoen naar matchen in Engeland kijken zonder videoscheidsrechter?

Wolverhampton voelt zich bekocht na enkele dubieuze VAR-beslissingen.

"Afschaffing of niet: er moet iets veranderen"

Wolverhampton Wanderers moeten een 2/3e meerderheid zien te vinden om zijn slag te slaan. Dat betekent dat nog 13 andere clubs moeten meegaan in het verhaal.



"Eerlijk gezegd: ik denk niet dat de afschaffing van de VAR eraan zit te komen", schat Jelle Tack, al jaren commentator in de Premier League, de situatie in.



"Ondanks dat de VAR dit seizoen heel wat stof liet opwaaien, staan de meeste clubs nog volledig achter de technologie", weet Tack.



Het statement van Wolverhampton lijkt me ook een signaal te zijn dat er dringend iets moet veranderen. Jelle Tack - commentator Premier League

Wat wil Wolverhampton dan bereiken met zijn statement?



"Mij lijkt het vooral een signaal te zijn dat er dringend iets moet veranderen, een soort stem uit protest", gaat Tack voort. "Want de frustratie bij sommige clubs en hun supporters bereikt nu echt wel een kookpunt."



Over wat er dan precies moet veranderen, zijn de meeste clubs het wel eens.

Horen we binnenkort de Engelse refs in de stadions?

De eerste (logische) van hun drie wensen: meer correcte beslissingen.



Daarin is de videoscheidsrechter al geslaagd. In het pre-VAR tijdperk lag het percentage juiste beslissingen op 82, nu tikt de Premier League al 96% aan.



Bij de volgende twee puntjes stokt het meer: de clubs willen betere communicatie in het stadion bij een VAR-fase en een sneller beslissingsproces.



"Howard Webb, de scheidsrechtersbaas in de Premier League, begrijpt die problematiek en wil al langer de gesprekken tussen de refs live in het stadion laten horen", zegt Tack



"Alleen houdt het IFAB, de organisatie die de regels in het voetbal bepaalt, hem voorlopig tegen. Dat zou nochtans al veel frustratie wegnemen bij de supporters: ook al ben je niet tevreden met de uitleg, je hebt er tenminste één."