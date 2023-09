Begin dit jaar nog 3.064e van de wereld, nu joker van Europees Ryder Cup-team: Ludvig Aberg is nieuwe golfsensatie

Aberg is inmiddels opgeklommen naar de 80e plaats op de wereldranking. Luke Donald, de kapitein van het Europese team, was zo onder de indruk van de jonge Zweed dat hij Aberg prompt selecteerde voor de Ryder Cup. "Een droom die uitkomt", glimlacht het jonge golftalent.

De opmars van Ludvig Aberg in het golfcircuit is opmerkelijk. De Zweed was begin dit jaar nog de nummer 3.064 van de wereld, pas in juni werd hij prof.

Ludvig Aberg is een talent zoals je er maar eentje per generatie tegenkomt.

"Wie begin dit jaar gezegd had dat ik de Ryder Cup zou spelen, die had ik gek verklaard", lacht Aberg, die zijn studies aan de universiteit van Texas Tech combineerde met golf. In de VS werd de Zweed in 2022 en 2023 verkozen tot beste universitaire speler.

"Hij is een talent zoals je er maar eentje per generatie tegenkomt", meent Ryder Cup-kapitein Luke Donald. Ook vicekapitein Edoardo Molinari is vol lof over het jonge talent. "Hij is er eentje om in de gaten te houden."

Aberg wordt dit weekend de allereerste speler op de Ryder Cup die nog nooit een Major-toernooi gespeeld heeft. Luke Donald heeft er alle vertrouwen in dat de Zweed koelbloedig zal blijven: "Hij is heel constant. Ludvig zal zijn clubs voor zich laten spreken dit weekend."