Nummer één Iga Swiatek neemt de maat van Coco Gauff richting finale in Rome

De Poolse nummer 1 van de wereld Iga Swiatek heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het graveltoernooi in Rome. Topreekshoofd Swiatek versloeg in de halve finales de Amerikaanse Coco Gauff, het derde reekshoofd, in twee sets: 6-4 en 6-3.

Het Wit-Russische tweede reekshoofd Aryna Sabalenka (WTA 2) en het Amerikaanse dertiende reekshoofd Danielle Collins (WTA 15) bekampen elkaar later donderdag om het tweede finaleticket.

Als Sabalenka het haalt, kan ze in de finale revanche nemen tegen Swiatek. Beide toppers stonden begin deze maand immers nog tegenover elkaar in de finale van het toptoernooi van Madrid. De Poolse trok toen na een thriller aan het langste eind.

De 22-jarige Swiatek jaagt op een 21e WTA-titel. Dit jaar was ze al de beste in Doha, Indian Wells en Madrid. Zowel in 2021 als 2022 was ze reeds laureate in Rome.

Vorig jaar ging de eindzege in Rome naar de Kazachse Elena Rybakina (WTA 4), maar zij gaf voor deze editie in laatste instantie ziek forfait.