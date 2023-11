UK Championship snooker: Julien Leclercq stoot door naar 3e voorronde, Ben Mertens botst op Fu

Julien Leclercq is de nummer 69 van de wereld, Yisong de nummer 93. De 22-jarige Chinees nam een 4-0-voorsprong. De twee jaar jongere Belg hield evenwel het hoofd koel en kon met breaks van 62 en 54 de bordjes gelijk hangen.



De twee wonnen vervolgens elk een frame, waarna Leclercq in het beslissende frame de overwinning claimde.



In de derde voorronde neemt hij het op tegen de Engelsman David Gilbert (WS-28).



Ben Mertens (WS-72) moest in zijn wedstrijd tegen de Hongkonger Marco Fu (WS-90) aanvankelijk het spel ondergaan. De 19-jarige Belg zat niet goed in de wedstrijd en gaf Fu een aantal open kansen, die hij afstrafte met breaks van 90, 51 en 104.



Mertens won de 2 volgende frames, maar met 116-break maakte Fu er 4-2 van. Mertens antwoordde met breaks van 126 en 84, waarmee hij de kloof dichtte (4-4). Met al zijn ervaring pakte Fu in de 2 volgende frames breaks van 76 en 72 voor een 6-4-zege.