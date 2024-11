Shane McLeod heeft eerste Red Lions-selectie na Spelen rond, Lucas Balthazar (18) debuteert

Na de Olympische Spelen in Parijs, waarin de Red Lions verrassend in de kwartfinales werden uitgeschakeld, kondigden John-John Dohmen, Felix Denayer, Florent van Aubel, Loïck Luypaert, Cédric Charlier, Tanguy Cosyns en Emmanuel Stockbroekx hun internationale afscheid aan.

Simon Gougnard en Sébastien Dockier deden dat al voor de zomer. Vincent Vanasch, Alexander Hendrickx en Victor Wegnez zijn er voorlopig ook niet bij. Zij nemen een carrièrepauze en keren ten vroegste in februari terug.

De Belgische hockeymannen beginnen zo aan een nieuw tijdperk. Begin oktober werd een groep van 34 spelers opgeroepen om de trainingen te starten. McLeod maakte nu een definitieve selectie van 21 spelers bekend. Daarbij is met Ukkel-jonkie Lucas Balthazar één debutant.

De Nieuw-Zeelander was eerder tussen 2015 en 2021 Belgisch bondscoach. Hij nam afscheid na het behalen van de olympische titel. Hij won met het team ook de wereldtitel (2018) en de Europese titel (2019). Na een pauze van anderhalf jaar keerde hij als assistent terug bij de ploeg in mei 2022.

De Red Lions openen het nieuwe seizoen in de Pro League op 1 december in het Nederlandse Amstelveen. In negen dagen tijd spelen ze twee keer tegen Nederland en twee keer tegen Duitsland. De Pro League is voor de Lions de eerste stap richting het EK in het Duitse Mönchengladbach (8-17 augustus).