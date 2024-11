Ploegmaats én concurrenten Thierry Neuville en Ott Tanak: "Teamorders? Wellicht niet"

"Ik heb lang gewacht op deze week", geeft Thierry Neuville grif toe. Dit weekend kan hij zich eindelijk voor het eerst tot WRC-kampioen kronen. "Ik ben blij dat we van start kunnen gaan."

Neuville is voor een keertje niet de jager, wel de prooi. Dat betekent een andere mentale en tactische benadering. "Ik hoop gewoon dat we deze rally goed doorkomen."

"Het grote gevaar zijn de weersomstandigheden. De zon schijnt, de voorspellingen zien er goed uit en er wordt geen regen verwacht."

"Dat is anders dan de jongste 2 edities. Het weer zat toen niet mee en wellicht zijn de omstandigheden nu beter."

Gunstige weergoden of niet: Neuville weet dat hij een bonus heeft en zal dus eerder defensief rijden. "We mogen niet te veel risico's nemen en moeten gewoon in ons ritme geraken."

Voor Hyundai kan het een dubbelslag worden. Ook de constructeurstitel staat nog op het spel en dat wordt een nagelbijter. "We willen zeker ook het beste team zijn. Als Ott (Tänak, ploegmakker) in de problemen komt, dan zullen we zijn rol overnemen en zullen we aanvallen."