VIDEO - Drama voor Thierry Neuville, die plots alle kracht in zijn Hyundai verliest

De weg naar de wereldtitel is plots weer een pak lastiger geworden voor Thierry Neuville. In rit vier van de Rally in Japan, de slotrace van het WK, verloor onze landgenoot plots alle aandrijfkracht in zijn Hyundai. Zo dreigt er zwaar en kostbaar tijdverlies in de strijd om de wereldtitel.

Maar in rit vier sloeg het noodlot plots ongenadig toe. Neuville verloor opeens de aandrijfkracht in zijn Hyundai, waardoor hij met beperkt vermogen - en dus minder snelheid - zijn rit moest afwerken.

Onze landgenoot maakte met winst in rit twee meteen een statement. Ook in rit drie finishte Neuville met een vierde plaats netjes tussen de mensen.

Dag twee van de Rally in Japan, de slotmanche van het WK, was nochtans uitstekend begonnen voor Thierry Neuville.

Ook in rit vijf en zes draaide het vierkant voor Neuville, die al zo tegen een achterstand van meer dan 3 minuten aankijkt op Tänak. Met nog drie ritten in het verschiet kan het tijdverlies dus nog gigantisch aandikken.

"We hebben geen kracht en krijgen het niet opgelost", reageerde Neuville teleurgesteld. "Ik weet niet wat we nu moeten doen, maar we zullen blijven vechten zoals altijd en het tijdverlies proberen te beperken."



"Het probleem was er plots, opeens was alle kracht weg", gaat hij verder. "Ik heb geen idee waar het aan ligt. Het lijkt niets mechanisch, dus dat is positief. Mijn jongens proberen het te verhelpen. Het is wat het is."