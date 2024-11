Geen 2 Belgen op UK Championship: Julien Leclercq sneuvelt in laatste voorronde na déjà vu tegen David Gilbert

Het UK Championship is een van de belangrijkste snookertoernooien van het jaar: samen met het WK en de Masters vormt het de zogenoemde Triple Crown.

Luca Brecel is als nummer 7 van de wereld al zeker van zijn plaatsje op de hoofdtabel en de voormalige wereldkampioen zal ook de enige Belg zijn bij de start van het UK Championship dit weekend.

Julien Leclercq sneuvelde vanmiddag in de laatste voorronde. De boeman van de jonge Belg was opnieuw David Gilbert, die Leclercq ook vorig jaar al gewipt had in de kwalificaties. Opmerkelijk: Gilbert won vandaag met exact dezelfde cijfers (6-1) als een jaar geleden.

Gilbert, eerder dit jaar nog halvefinalist op het WK, strafte de foutjes van onze landgenoot genadeloos af. In de eerste ronde neemt hij het op tegen Xiao Guodong uit China. Luca Brecel treft de Welshman Jak Jones.