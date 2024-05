Oude krijger N'Golo Kanté is surprise van chef Didier Deschamps in Franse EK-selectie

De Franse bondscoach Didier Deschamps heeft zijn selectie bekendgemaakt voor Euro 2024. Deschamps koos maar 25 spelers en had in zijn kern ook plaats voor veteraan N'Golo Kanté.

De selectie van de intussen 33-jarige N'Golo Kanté is de grootste surprise van de chef bij de Fransen. De middenvelder speelt sinds vorige zomer in Saudi-Arabië. Zijn laatste cap verzamelde hij bijna 2 jaar geleden in de groepsfase van de Nations League.

Ook een opvallende naam in de kern: Bradley Barcola. Voor de 21-jarige aanvaller van PSG is het zijn eerste selectie.

Aanvaller Kingsley Coman en middenvelder Aurélien Tchouaméni, die nog aan de kant staan met blessures, zijn er gewoon bij. De verwachting is dat zij wel fit zullen geraken voor het EK.

Deschamps selecteerde overigens maar 25 spelers, eentje minder dan toegelaten. Eduardo Camavinga, Antoine Griezmann en uiteraard Kylian Mbappé zijn de blikvangers bij Les Bleus.