België met recordaantal van 4 darters naar WK: Mario Vandenbogaerde debuteert op zijn 50ste

Mario Vandenbogaerde (PDC 69) kon zich donderdag voor het eerst plaatsen voor het komende WK darts van de PDC. De 50-jarige zelfstandige in de bouwsector deed dat door in het laatste Players Championship (vloertoernooi) van het seizoen de achtste finale te bereiken.

Verschillende kwalificatiecriteria

De tickets voor het lucratieve WK darts, dat op 15 december van start gaat, worden verdeeld aan de hand van verschillende criteria. Zo is de top 32 van de wereldranglijst zeker van een plekje op het WK. Van den Bergh en Huybrechts konden zich zo plaatsen.

Ook de 32 besten op de ProTour-ranking mogen naar het WK. Vandenbogaerde staat dan wel 40ste op die ranking, er staan nog een hele hoop spelers voor hem die zich via de wereldranking al verzekerd hebben van een WK-ticket.

Als die spelers uitgefilterd worden, komt Vandenbogaerde zo op plek acht te staan in de ProTour-ranking, zijn plekje in "Ally Pally" is daarmee zeker.



Ook Mike De Decker (PDC 38), de Belgische nummer drie in de PDC na Van den Bergh en Huybrechts, kon zich via die ProTour-ranking plaatsen voor het WK.



"The Real Deal", al jaren de Belgische nummer drie in het dartscircuit na Van den Bergh en Huybrechts, kon dit seizoen een stap voorwaarts zetten door voor het eerst de top 40 in te duiken. Hij begint straks in Londen aan zijn vierde WK op een rij.