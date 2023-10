Het EK darts is na amper 1 match al voorbij voor Dimitri Van den Bergh

De Westfalenhalle in Dortmund is deze week het decor voor het Europees Kampioenschap darts. Dimitri Van den Bergh hoopte er zijn vorm van weleer terug te vinden.



Met Rob Cross als tegenstander had hij het niet getroffen. De Engelsman heeft naast een wereldtitel ook al twee Europese titels op zak. Zijn jacht op een derde titel zette hij overtuigend in.



Van den Bergh was een hele match op achtervolgen aangewezen, nadat Cross de eerste leg op zijn naam had geschreven. Het ging een tijdje op en neer, tot het niveau van Dancing Dimi een duik maakte.



Cross snoepte Van den Bergh twee keer de eigen leg af: 6-2 was het harde eindverdict.



Met Van den Bergh verdwijnt meteen ook de enige Belg van het EK-toneel.