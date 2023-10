Kan Van den Bergh zijn vrije val stoppen op het EK darts? "Hij heeft foute keuzes gemaakt"

Met het EK gaat het dartsseizoen vandaag stilaan zijn laatste rechte lijn in. Voor Dimitri Van den Bergh was 2023 voorlopig een grote teleurstelling. In die mate zelfs dat onze landgenoot stilaan angstvallig naar onder moet kijken op de wereldranking, met het oog op de hoogmis in december, het WK. "Van den Bergh heeft zijn ranking wat verwaarloosd."

Met een historische halve finale op het WK darts eind vorig jaar leek Dimitri Van den Bergh zichzelf richting een succesvol 2023 te katapulteren. Maar na een jaar met vormdips en kwaaltjes is Dancing Dimi alweer hard van zijn bullseyerode wolk gedonderd.

Op de belangrijke UK Open in maart bereikte Van den Bergh nog de halve finale, maar daarna ging het bergaf. Van den Bergh worstelde met de pijlen en zou op geen enkel "major" rankingtoernooi nog verder raken dan de derde ronde.

Op de World Cup voor landenteams stootte hij samen met ploegmaat Kim Huybrechts nog wel door tot de halve finale, maar die prestatie werd overschaduwd door een pijnlijke en openlijke ruzie tussen de twee Belgian Arrows. Een teken aan de wand? (lees verder onder de link)

Rampjaar

De realiteit is dat Van den Bergh in 2023 een rampjaar beleeft. "The Dreammaker" kon in de 63 toernooien (!) die hij speelde (waaronder 16 Premier League-avonden) amper 6 keer een toptienspeler verslaan (Price, Clayton, Aspinall en driemaal Wright). Opvallend laag, want in het drukke dartsseizoen treffen de wereldtoppers elkaar om de haverklap. Zo komen sterren als Michael van Gerwen of Gerwyn Price op een seizoen vlot aan 40 zeges tegen andere toptienspelers. "Ik kijk in de eerste plaats naar de overvolle kalender", zoekt dartsanalist Erik Clarys naar verklaringen. "Van den Bergh heeft heel het jaar door gereisd, en dat eist zijn tol." "Ook de Premier League, 17 weken lang, is slopend geweest. Dat mag je niet onderschatten. Er zijn maar weinig spelers die jaar in, jaar uit zo'n druk seizoen op niveau kunnen afwerken. Maar naar Dimitri's norm was zijn seizoen gewoon niet goed."

Trainingsgebrek

Door die mindere prestaties is Van den Bergh afgezakt tot plek 14 op de wereldranking, niet ver meer boven de magische grens van de top 16. Die top 16 is belangrijk om straks op het (allesbepalende) WK reekshoofd te zijn en de andere toppers pas in een laat stadium tegen te komen. "Van den Bergh heeft foute keuzes gemaakt, bijvoorbeeld door in de zomer invitatietoernooien boven rankingtoernooien te verkiezen", zegt Clarys. "Hij heeft daarmee zijn ranking wat verwaarloosd en minder uren getraind." "Ik weet wel dat hij vanaf september dat trainingsvolume opnieuw heeft opgekrikt, om goed te zijn in het najaar. Dat is een keuze, hij moet er nu voor zorgen dat die ook goed uitpakt."

Voorlopig nog veilig

Van den Berghs eerste achtervolgers op de Order of Merit, Ryan Searle, Ross Smith en James Wade, volgen tot op 40.000 pond. Een voorlopig nog veilige kloof, die evenwel niet onoverbrugbaar is, want op de resterende toernooien zijn er nog een hoop prijzengeld en rankingpunten te verdienen.

Zo gaat op het EK de winnaar zondag met 120.000 pond lopen. Gelijkaardige bedragen zijn er in november te rapen op de twee resterende majors voor het WK, de Grand Slam of Darts en de Players Championship Finals. Voor de Grand Slam is Van den Bergh, net als zijn drie belagers, voorlopig nog niet geplaatst.

Maar wil hij zijn rampjaar nog wat rechttrekken, weet Van den Bergh wat hem te doen staat de komende weken: punten pakken. Te beginnen vanavond op het EK darts, waar in de eerste ronde met ex-wereldkampioen Rob Cross meteen een stevige opdracht wacht.

"Het is een kort format (best of 11), en dat is licht in het voordeel van Van den Bergh. Dimitri is een snelle starter, Cross heeft meer tijd nodig om op toerental te komen. Hoe dan ook wordt het een dubbeltje op zijn kant."