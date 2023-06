Zelden gezien: ploegmaats Van den Bergh en Huybrechts gunnen elkaar geen blik

België is in Frankfurt een van de topfavorieten op de wereldtitel op de World Cup of Darts, wat het in zijn eerste groepsmatch ook liet zien door Finland in de pan te hakken met 4-0.

Dat Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts elkaar daarbij op geen enkel moment aankeken, maakte de zege des te opmerkelijker.



De twee Belgen stonden tot voor dit toernooi bekend als twee goeie vrienden, maar nu is er duidelijk een kink in de kabel gekomen en ze deden allebei weinig moeite om dat te verbergen op het podium.



Terwijl "Dancing Dimi" zijn reputatie nog alle eer aan deed om de zege uitgebreid te vieren, borg Huybrechts zijn pijltjes ingetogen op na de zege. De twee mannen wisselden geen vuistjes, handdrukken of zelfs maar blikken uit.

Na de wedstrijd deed Van den Bergh In het interview alsof zijn neus bloedde. "We staan er om onze job te doen. Hij doet zijn ding, ik mijn ding. We gaan samen voor een einddoel."