Van Gerwen amuseert zich op Belgian Darts Gala: "Er komt een dag dat Dimi mij klopt, ik stel het alleen zo lang mogelijk uit"

Dimitri Van den Bergh: "Ik train weer meer, wanneer mijn dochter slaapt"

"Ik ben heel veel in Engeland, dus dit is wel fijn", vertelt Dancing Dimi voor hij zijn eerste pijltje gooit. "Er zullen veel vrienden in de zaal zitten. Het is een leuk evenement, hopelijk brengt het spektakel voor jong en oud."

En voor dat spektakel moet Van den Bergh zelf zorgen. Bijvoorbeeld in een mogelijke match tegen Michael van Gerwen. De Nederlander is voor Dimi een beetje zijn zwarte beest. "Ik zal hem ooit wel kloppen. Dat zeg ik ook altijd tegen hem als we tegen elkaar spelen. Ik blijf erin geloven want ik weet dat ik het kan."

"Ik kreeg al kippenvel als ik eraan denk. Hopelijk is het dan op tv te zien wanneer ik hem kan kloppen."

Van den Bergh ziet ook dat zijn sport populair blijft in België, maar minimaliseert zijn eigen rol. "Ik laat het niet naar mijn hoofd stijgen. Er zijn nog spelers met heel veel talent in ons land. Ik hoop vooral dat de sport blijft evolueren."

"Ik heb zelf al mooie resultaten behaald, maar ik heb nog dromen. Ik wil ooit nummer 1 van de wereld worden, wereldkampioen zijn en alle majors winnen. Daar train ik voor. Ik ben weer meer aan het trainen ook, toch elke dag van 19 of 20 uur tot middernacht. Altijd wanneer mijn dochter slaapt. Dat is ideaal. Er moet gewerkt worden."