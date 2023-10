"Dit is ongelooflijk": Van Gerwen strandt 2 keer (!) op zucht van zeldzame ninedarter met twee dubbels

"Ongelooflijk! Dit is gewoon belachelijk!"

De commentatoren konden onmogelijk op hun stoel blijven zitten bij het staaltje dartskunsten die Michael van Gerwen voorschotelde.

De Nederlander is op missie in de Moningside Arena in Leicester. Hij wil absoluut een ninedarter gooien met een dubbel in het begin en aan het einde van de leg.

En twee keer in drie opeenvolgende pogingen (!) kwam het akelig dichtbij.

Bij de eerste beurt koos hij voor het pad om met dubbel 20 te beginnen en twee triples te gooien, goed voor 160. Daarna volgde een 180, waardoor hij enkel triple 20, triple 17 en de bull nodig had. Die laatste miste hij op een haar.

Een zucht weergalmde door de hal, maar Van Gerwen gaf niet op.

In zijn tweede poging probeerde hij een andere weg. Opnieuw 160 bij de openingsworp, maar dan volgde drie keer triple 19. Twee keer triple 20 in zijn derde beurt was een koud kunstje. Helaas voor hem liep het opnieuw mis bij de laatste pijl.

Fronsend en met een handgebaar verwerkte de Nederlander zijn tweede "net niet".